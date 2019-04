Uusista terrori-iskuista varoitetaan

Yhdysvaltain ulkoministeriö varoittaa päivitetyssä matkustustiedotteessaan uusista terrori-iskuista Sri Lankassa.

– Terroristiryhmät jatkavat mahdollisten uusien hyökkäysten suunnittelua, tiedotteessa sanotaan.

Viranomaisten mukaan terroristit saattavat iskeä matkailijoiden suosimiin paikkoihin sekä kohteisiin, joissa on samanaikaisesti paljon ihmisiä.

Suomen ulkoministeriö kehottaa myös välttäämään tarpeetonta matkustamista Sri Lankaan.

Pääsiäissunnuntaina tehdyssä pommi-iskujen sarjassa hotelleihin ja kirkkoihin on CNN:n kuollut 290 ihmistä. Noin 500 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Kyse on Sri Lankan historian pahimmasta terrori-iskusta.

Pelkästään Negombon pyhän Sebastianin kirkkoon tehdyssä iskussa menehtyi yli sata ihmistä. Kirkossa maanantaina vieraillut Sri Lankan talousministeri Harsha de Silva lupasi tviitissään, että valtio kustantaa iskussa menehtyneiden hautajaiset.

BBC:n mukaan 24 henkilöä on pidätetty sunnuntain tapahtumiin liittyen. Poliisi epäilee paikallisen radikaalin muslimiryhmän olevan iskujen taustalla.

Pääministeri Ranil Wickremesinghe kertoi lauantaina, että Sri Lankan turvallisuuspalvelu oli saanut varoituksen iskuista, mutta tiedot eivät johtaneet riittäviin toimenpiteisiin.

Sri Lankassa varaudutaan uusiin iskuihin. Maahan määrättiin maanantaina uusi ulkonaliikkumiskielto, joka kestää tiistaihin asti.

Words can’t describe the pain here at St. Sebastian's, Katuwapitiya. 102 innocent Catholics lost their lives; a mass funeral. @sajithpremadasa and I visited to ensure all funeral costs are taken care of, compensation paid, n church renovated; the least we can do at the moment. pic.twitter.com/BV6aPuGpFI

— Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) April 22, 2019