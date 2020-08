Uusimaa: Oppilaalla tartunta, kymmeniä altistuneita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Porvoolaisessa Lyceiparkens skolanissa on todettu koronavirustartunta.

Uusimaa-lehden mukaan tartunnan saanut on määrätty eristykseen kotiinsa. Terveydenhuoltoviranomaiset selvittävät parhaillaan tartunnalle altistuneita. Kaikki altistuneet asetetaan kotikaranteeniin, joka päättyy 31. elokuuta.

Tartunnalle on altistunut kymmeniä henkilöitä sekä koulussa että kahden urheiluseuran harjoituksissa ja peleissä 15.–17. elokuuta. Koulussa tartunnalle on altistunut yksi luokka, kaksi ryhmää sekä neljä koulun opettajaa. Urheiluseuroissa on altistunut nuoria sekä useita valmentajia.

Lyceiparkens skolassa altistuneille oppilaille ja heidän huoltajilleen ilmoitetaan asiasta Wilman kautta sunnuntaina. Myös urheiluseuroja on informoitu asiasta.

Altistuneiden oppilaiden opetus järjestetään perusopetuslain mukaisesti poikkeavin opetusjärjestelyin, kuten esimerkiksi etäopetuksena. Oppilaille järjestetään myös mahdollisuus noutaa kouluruoka.