Uusimaa ei enää pahin koronapesäke − nyt toisella puolella Suomea

Koronaviruksen ilmaantuvuus on HUS-alueella nyt toiseksi korkein.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on pysytellyt Suomen korkeimman koronailmaantuvuuden alueena sen jälkeen, kun Vaasan alueella epidemian kiihtyminen saatiin aisoihin.

Nyt korkein ilmaantuvuus ei enää ole HUS-alueella vaan toisella puolella maata Länsi-Pohjassa. Siellä koronaviruksen ilmaantuvuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan on nyt 98,6 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon jaksolla.

HUS-alueen vastaava lukema on nyt 95,4. Koko Suomen ilmaantuvuus on 51,4.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin mukaan tartuntoja on todettu eri puolilla Länsi-Pohjaa, mutta vakavin tilanne on tällä hetkellä Torniossa. Torniossa on todettu myös useita joukkoaltistuksia. Tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin on määrätty Länsi-Pohjan alueella yhteensä yli 500 henkilöä.

Tornion kaupungin tiedotteen mukaan kaupungin virustilanne on erittäin vakava. Ilmaantuvuus on kaupungissa nyt 242.

Tornion kaupunki suosittelee kaikkien ryhmäharrastusten keskeyttämistä Torniossa väliaikaisesti. Suositus on määräaikainen ja voimassa 19.11. asti. Myös kirjasto, uimahalli, museot, kansalaisopisto ja kaikki kaupungin sisäliikuntatilat on väliaikaisesti suljettu.