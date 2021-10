Vuokralla asutaan lähes 10 neliötä pienemmissä asunnoissa

Vuokra-asuminen on lisääntynyt eniten alle 40-vuotiaiden asuntokunnissa.

Uusien kerrostaloasuntojen keskikoko on pienentynyt 2010-luvun aikana erityisesti vuokra-asuntojen osalta, kertoo Tilastokeskus.

Vuonna 2020 kerrostaloihin valmistuneet vuokra-asunnot ovat keskimäärin yhdeksän neliömetriä pienempiä kuin vuonna 2010 valmistuneet asunnot. Kerrostaloihin valmistuneiden omistusasuntojen keskimääräinen pinta-ala on pienentynyt noin seitsemän neliömetriä.

Kerrostaloasuntojen keskikoon pieneneminen 2010-luvun aikana ei selity pelkästään pienempien huoneistotyyppien kasvaneilla tuotantomäärillä, sillä myös huoneistotyyppikohtaiset pinta-alat ovat pienentyneet. Esimerkiksi kerrostaloihin vuonna 2020 valmistuneet asutut vuokrakolmiot ovat keskimäärin lähes kuusi neliömetriä pienempiä kuin vuonna 2010 valmistuneet kolmiot.

Kolmasosa asuu vuokralla

Vuokralla asuminen on lisääntynyt 2010-luvun aikana. Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuminen on lisääntynyt eniten alle 40-vuotiaiden asuntokunnissa, mutta osuus on kasvanut myös 40–74-vuotiaiden asuntokuntien keskuudessa. Vuokralla asui vuoden 2020 lopussa 34 prosenttia asuntokunnista, mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2010.

Itsenäisesti asuvilla nuorilla vuokralla asuminen on selkeästi omistusasumista yleisempää, sillä alle 25-vuotiaiden asuntokunnista lähes 90 prosenttia asuu vuokralla. Nuoret muuttavat muita useammin, ja elämäntilanteiden vaihtuessa vuokralla asuminen on omistusasumista joustavampaa.

Vuokralla asuminen harvinaistuu iän karttuessa. Vuokralla asui 40 vuotta täyttäneiden asuntokunnista noin joka neljäs vuoden 2020 lopussa.