Uusien taloyhtiölainojen määrät supistuvat selvästi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asuntoyhteisöjen lainakannan kasvu oli marraskuussa hitainta yli vuosikymmeneen.

Asuntoyhteisöjen eli pääasiassa taloyhtiöiden lainakanta oli Suomen Pankin mukaan 37,2 miljardia euroa marraskuun lopussa. Lainakannan vuosikasvu oli 6,9 prosenttia.

– Vaikka kasvu on yhä melko voimakasta, on sen vauhti hidastunut keskeytyksettä huhtikuusta lähtien. Viimeksi lainakanta on kasvanut yhtä hitaasti toukokuussa 2009, Suomen Pankin tiedotteessa todetaan.

Asuntoyhteisöt nostivat marraskuussa uusia lainoja 370 miljoonan euron edestä, mikä on 25 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tammi-marraskuussa asuntoyhteisöt ovat nostaneet lähes 16 prosenttia vähemmän lainoja kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla.

– Lainamäärien supistumiseen ovat voineet osaltaan vaikuttaa vähentynyt uudisrakentaminen ja koronapandemian takia lykkääntyneet remontit. Nostomäärien trendi on ollut laskeva vuoden 2018 jälkeen, pankki huomauttaa.

Uusien lainojen keskikorko on hieman noussut vuoden aikana ja oli marraskuussa 1,23 prosenttia.

Asuntoyhteisöihin luetaan myös asuntojen vuokraukseen erikoistuneita yrityksiä, mutta suurin osa asuntoyhteisöjen lainoista on taloyhtiöillä. Taloyhtiöiden lainoista 61 prosenttia on myönnetty kuuteen suurimpaan kaupunkiin.

Lainakannan kehityksessä ja koroissa on Suomen Pankin mukaan suuria eroja paikkakunnittain.

Kotitaloudet puolestaan nostivat marraskuussa uusia asuntolainoja 1,9 miljardin euron edestä, mikä on 0,2 miljardia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Kotitalouksien asuntolainakanta oli marraskuun lopussa 103,3 miljardia euroa, ja lainakannan vuosikasvu oli 3 prosenttia.