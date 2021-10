Uusia todisteita: Havannan syndrooman takana on energia-ase

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän tai jonkin toisen ulkovallan epäillään olevan iskujen takana.

Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden kerrotaan saaneen uutta näyttöä siitä, että niin sanotun Havannan syndrooman taustalla olisivat tahalliset energia-aseella tehdyt hyökkäykset.

Tapaukset ovat aiheuttaneet viime vuosien aikana aivovammoja ja muita oireita kymmenille tai jopa sadoille Yhdysvaltain ulkomailla palveleville virkamiehille. Aiempien teorioiden mukaan oireet voisivat olla sivuvaikutusta elektroniseen vakoiluun käytettävistä laitteista.

Ensimmäiset tapaukset tuotiin jo 1970-luvulla presidentti Richard Nixonin tietoon Moskovan suurlähetystön erikoisen välikohtauksen jälkeen.

Politicon haastattelemat lainsäätäjät ja virkamiehet kertovat, että Venäjän tai jonkin muun vihamielisen ulkovallan epäillään olevan iskujen takana. Kiistatonta todistusaineistoa Kremlin osallisuudesta ei ole vielä saatu.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvosto on pitänyt Havannan syndroomasta korkean profiilin kokouksia yhä tiheämmällä aikataululla. Muutosta on pidetty merkkinä siitä, että aihetta koskeva tutkimus on edistynyt merkittävästi.

– Uudet hyökkäykset ovat erittäin vakavia. Asia on otettu vakavasti, sillä CIA:n johtaja on laittanut asialle hyvin osaavaa väkeä, senaattori Susan Collins sanoo.

CIA:n selvityksen johtoon nimitettiin alkuvuodesta henkilö, joka oli mukana al-Qaedan johtaja Osama bin Ladenin jäljitysoperaatiossa.

Ääni- tai säteilyhyökkäyksistä on kerrottu viime aikoina Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Varapresidentti Kamala Harrisin Vietnam-matkaa jouduttiin lykkäämään elokuussa epäiltyjen hyökkäysten vuoksi.

