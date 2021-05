Uusia tartuntoja todettu 259

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on vuorokaudessa rekisteröity 259 uutta koronavirustartuntaa.

Tartuttavuusluku eli R-luku on 0,8-1,0.

Viikko sitten torstaina uusia tartuntoja todettiin 262 ja kaksi viikkoa sitten 280.

1. Minulla on ongelma, veneessä on vettä.

2. Ratkaisen ongelmaa sillä, että äyskäröin vettä kuupalla, jossa on reikiä.

3. Vesi tulee suurenevasta reiästä pohjassa. Tätä reikää en aio tukkia, koska se olisi perusoikeuksien vastaista.

4. Lisään äyskäröintitehoa.

5. Vene uppoaa.

— Prof. (emer.) Gisse (@GisseProf) May 19, 2021