Uusia tartuntoja Britanniassa ehkä jo yli 200000

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan terveysministerin mukaan omikronmuunnos leviää vauhdilla.

Britannian terveysministeri Sajid Javid sanoi parlamentin alahuoneelle pitämässään puheessa, että maassa oli vahvistettu maanantaihin mennessä noin 4 700 koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamaa infektiota.

Ministeri viittasi UKHSA-terveysviraston arvioon, jonka mukaan variantin aiheuttamia tartuntoja olisi todellisuudessa jopa 200 000 kappaletta päivässä.

Taustalla on tautiin ja testaamiseen liittyvä viive, sillä oireiden ilmaantumisen, testiin hakeutumisen ja tuloksen saamisen välissä voi olla muutama päivä tai noin viikko. Epidemiatilanteen on todettu muuttuvan tällä hetkellä hyvin nopeasti Euroopassa, sillä esimerkiksi Britanniassa omikronin aiheuttamien tartuntojen on arvioitu kaksinkertaistuvan kahden vuorokauden välein.

Britanniassa vahvistettiin viime viikon lopulla noin 50 000 uutta tartuntaa, joissa oli mukana sekä delta- että omikronmuunnoksen aiheuttamia tapauksia. Times-lehden tekemän laskelman mukaan virustestauksessa havaittiin ehkä noin puolet todellisesta infektiomäärästä, joten päivittäisiä tartuntoja olisi ollut tuolloin 100 000 kappaletta.

Viime perjantaina mahdollisesti joka viides eli 20 000 tapausta oli omikronin aiheuttamia. Kyseinen lukema kertoo kuitenkin epidemiatilanteesta muutamaa vuorokautta aiemmin.

Jos UKHSA:n arvio pitää paikkansa, olisivat määrät kaksinkertaistuneet kolme kertaa viikon aikana eli nousseet noin 200 000 tapaukseen. Eksponentiaalinen kasvu tulee kääntymään jossain vaiheessa laskuun, mistä on jo merkkejä Etelä-Afrikassa. Alustavien tietojen pohjalta on esitetty myös arvioita epidemia-aallon jäämisestä yllättävän pieneksi.

Eteläafrikkalainen terveysalan yritys julkaisi tiistaina arvion, jonka mukaan omikronmuunnoksen taudinaiheuttamiskyky eli virulenssi olisi kaksi kolmasosaa alkuperäisestä Wuhanin viruskannasta ja vielä alhaisempi kuin deltamuunnoksessa.

Alustavat tiedot Tanskasta osoittavat päinvastaiseen suuntaan, sillä sairaalahoidon tarve vaikuttaa suunnilleen samanlaiselta kuin deltamuunnoksen kohdalla.