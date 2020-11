Uusia tartuntoja 265 – näin virus leviää nyt eri ikäryhmissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viimeisen viikon tartunnoista 65 prosenttia on todettu alle 40-vuotiailla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on keskiviikkona tiedottanut 265 uudesta koronavirustartunnasta. Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu yhteensä 16 902.

Virus näyttää leviävän yhä eniten nuorimmissa ikäryhmissä. Tuoreimmasta vuorokauden tartuntaluvusta 70 prosenttia todettiin alle 40-vuotiailla.

Viimeisen seitsemän päivän tartuntamäärien kasvu eri ikäryhmissä on kuvattu alla olevassa taulukossa. Viikon aikana tartuntoja on todettu yhteensä 1470. Niistä 65 prosenttia on todettu alle 40-vuotiailla.

Tartuntojen määrät jakautuvat melko tasaisesti 10−34-vuotiaiden ikäryhmissä. Viiden vuoden ikäryhmistä eniten tartuntoja on viikon aikana todettu 25−29-vuotiailla ja 15-19−vuotiailla.

Alle 15-vuotiaiden lasten osuus viimeisen seitsemän päivän tartunnoista on 17 prosenttia. Terveysviranomaiset ovat painottaneet lasten vähäistä roolia tartuntojen leviämisessä, mutta epidemian viime päivinä nousua on näyttänyt tapahtuvan nimenomaan alle 20-vuotiaiden tartuntojen vuoksi.

Viimeisin 7pv summa 5v-ikäryhmittäin 04.11.2020 0-4 +35 2%

5-9 +82 6%

10-14 +132 9%

15-19 +155 11%

20-24 +135 9%

25-29 +156 11%

30-34 +148 10%

35-39 +112 8%

40-44 +120 8%

45-49 +90 6%

50-54 +109 7%

55-59 +86 6%

60-64 +43 3%

65-69 +26 2%

70-74 +24 2%

75- +17 1% — KoronaBotFI (@bot_fi) November 4, 2020