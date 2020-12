Uusia koronatartuntoja vuorokaudessa 283

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuorokausi-ilmoituksen mukaan Suomessa on nyt todettu 283 uutta koronavirustartuntaa.

Uusista tartunnoista Espoossa on 19, Helsingissä 83, Vantaalla 23, Tampereella kuusi, Jyväskylässä seitsemän ja Turussa 33.

Alueellamme on eilen varmistettu 6 koronatartuntaa. Sairaalassa on 7 potilasta, joista 2 tehohoidossa. Näytteitä on otettu 61 105 epidemian aikana, ja tartuntoja todettu 974. Alueemme on edelleen epidemian leviämisvaiheessa. 👉https://t.co/skwnZ2l5We pic.twitter.com/IX9yI34iKw

— Päijät-Sote (@paijatsote) December 29, 2020