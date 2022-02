Uusia koronatartuntoja Suomessa todettu 4264

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity 4 264 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten keskiviikkona vastaava luku oli 4 426.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 82 945. Viikko sitten se oli 91 613 ja kaksi viikkoa sitten 82 388.

Reassuring on the BA.2 variant: reinfections after BA.1 with it can occur, they are rare, mostly in unvaccinated, and mildhttps://t.co/qkPDR7Ie14 data from 47 BA.2 reinfection cases in Denmark pic.twitter.com/l8GFGZrdhJ

— Eric Topol (@EricTopol) February 22, 2022