Uusia koronatartuntoja todettu ennätysmäärä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntojen määrä nousi päivässä melkein 260 000:lla.

Uusien koronatartuntojen määrässä on todettu uusi ennätys, uutisoi BBC. Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti, että yhden päivän aikana havaittiin maailmanlaajuisesti 260 000 uutta tartuntaa. Myös kuolonuhrien määrä nousi 7 360:lla, joka on suurin nousu sitten toukokuun.

Virus jyllää nyt pääosin Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa, joissa suurin osa tartunnoista on todettu.

Maskipakot ja muut karanteenitoimenpiteet ovat politisoituneet vahvasti etenkin Brasiliassa ja Yhdysvalloissa, joissa tartuntoja todetaan nyt eniten. Yhdysvalloissa suurin osa tartunnoista on maan eteläisissä osavaltiossa, joissa maskien käyttö ei ole pakollista. Floridassa uusien tapausten määrä nousi lauantaina 10 000:lla.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan koronavirukseen on sairastunut maailmanlaajuisesti 14 miljoonaa ihmistä. Yli 600 000 ihmistä on kuollut viruksen takia.