Uusia koronatartuntoja todettu 548

Epidemia on pahimmillaan HUS-alueella, jossa uusia tartuntoja rekisteröitiin vuorokaudessa 368.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 548 uutta koronavirustartuntaa. Luku on yksi korkeimmista koko korona-aikana.

Ikäryhmässä 0-10-vuotiaat uusia tartuntoja on 63. Ikäryhmässä 10-20-vuotiaat uusia tartuntoja on 80. Ikäryhmässä 20-30-vuotiaat uusia tartuntoja on 103.

Eniten uusia tartuntoja on seuraavilla paikkakunnilla: Espoo 38, Helsinki 204, Vantaa 82, Mikkeli 18, Järvenpää 11, Pori 23, Rauma 11, Paimio 21 ja Turku 33.

Meidän peli brittivariantin kanssa oli sitten siinä. Helmikuun ekalla viikolla 46% luvut niin nyt ollaan jossain paljon korkeammalla. Toisessa twiitissä sanotaan, että 90% S-geeni negatiivisista on merkittävää varianttia. https://t.co/EuiumXlydP — MarkusH (@markushaapala) February 17, 2021

Kysyisin ihan mielenkiinnosta, että mihinkä saakka tätä tapauskeskiarvon kipuamista on tarkoitus katsoa? pic.twitter.com/PLiKJ0zoMc — jannemakh (@jannemakh) February 16, 2021

HUS:n alueella altistumisten määrä on nyt ohittanut marras-joulukuun tason. Testien määrä on edelleen alempana kuin ennen joulua.

12/x#altistumiset pic.twitter.com/px37xIhAqP — Ilkka Rauvola (@jukka235) February 16, 2021

Ei epidemiaakaan voi loputtomiin katsella. Paras ratkaisu on aloittaa kunnolliset tukahdutustoimet nyt. Aivan älytöntä, jos kaikkien ”mutta demokratia” -juttujen (aivan kuin Uusi Seelanti ei olisi demokratia) jälkeen se mitä saakin tehdä on vaalien peruutus. — Henri Sivonen (@hsivonen) February 17, 2021