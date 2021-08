Uusia koronatartuntoja nyt 738

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 738 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten perjantaina vastaava luku oli 748. Kaksi viikkoa sitten perjantaina vastaava luku oli 412.

Sairaaalahoidossa olevien määrä on nyt noussut tasan sataan. Tehohoidossa on nyt 18.

Kuluvan viikon tiistaina uusia tartuntoja ilmoitettiin 692, keskiviikkona 872 ja torstaina 752.

Myös 14 vuorokauden tartuntojen summa jatkaa rajua nousua ja on nyt 8 678. Eilen se oli 8 352. Kaksi viikkoa sitten se oli 4 391.

