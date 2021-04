Uusia koronatartuntoja 346

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteensä vahvistettuja tartuntoja on 82 053.

Suomessa on todettu 346 uutta koronavirustaruntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä Suomessa on koronaepidemian aikana todettu vahvistettuja tartuntoja 82 053.

Tartuntojen ilmaantuvuus on edelleen laskussa. Koko maassa luku on nyt 114 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Edellisen kahden viikon ajalta luku on 165.

Ilmaantuvuus on nyt pienintä Lapissa ja korkeinta Helsingin ja Uudenmaan sairaahoitopiirin alueella.