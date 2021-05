Uusia koronatartuntoja 288

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusia tartuntoja on lähes sata enemmän kuin eilen, mutta ilmaantuvuusluku laskee.

Uusia koronatartuntoja on koko maassa 288, kun eilen vastaava luku oli 195. Eniten uusia koronatapauksia on Helsingin ja Uudenmaan (+116) sekä Päijät-Hämeen (+63) sairaanhoitopiireissä. Paikkakunnittain uusia koronatapauksia on eniten Helsingissä (+55), Lahdessa (+48), Espoossa (+23) ja Tampereella (+20) ja Oulussa (+10).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 14 päivän ilmaantuvuusluku on 102,0 eli varsin sama kuin Päijät-Hämeessä (101,7). Koko maan ilmaantuvuusluku on 57,7, kun kaksi viikkoa sitten se oli 91,9.

Yhteenveto 01.05.2021 #koronafi Uusia tartuntoja ▪️tänään 288

▪️eilen 195

▪️7 pv sitten 263

▪️14 pv sitten 0 7pv- ja 14pv-summat ▪️tänään 1489 3463

▪️eilen 1464 3175

▪️7 pv sitten 1974 3900

▪️14 pv sitten 1926 4539 pic.twitter.com/HW09hgWq34 — KoronaBotFI (@bot_fi) May 1, 2021