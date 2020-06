Uusia koronatartuntoja 24, yksi menehtynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa on nyt ollut ilmoitettuja koronatapauksia yhteensä 7025.

Eilisen jälkeen uusia tartuntoja on ilmoitettu 24, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu tiistaihin mennessä 324.

Sairaalahoidossa olevien määrä on 28, jossa on vähennystä eiliseen kymmenen potilasta. Tehohoidossa on enää neljä henkilö.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 127 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (31.5.-6.6.) todettiin 134 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli kaksi tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (24.-30.5.) vastaavat luvut olivat 245 uutta tapausta ja ilmaantuvuus neljä tapausta 100 000 asukasta kohden.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 5 800, tämä on noin 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta.

THL:n mukaan kansallisesti koronavirusepidemia on jatkanut hidastumistaan. Epidemiatilanne on erilainen eri puolilla maata, valtaosa tapauksista on todettu Uudellamaalla.

– Uusien tapausten ilmaantuvuus vaihtelee alueittain. Suomessa tapausmäärät ovat laskeneet merkittävästi jo yli kuukauden, THL kertoo.

Viimeisen seitsemän päivän seurantajakson aikana (31.5.-6.6.) ilmaantuvuus oli laskenut tai pysynyt samana valtaosassa (18/21) sairaanhoitopiireistä verrattuna edelliseen seitsemän päivän seurantajaksoon (24.-30.5.).

Viimeisen seurantajakson aikana näistä alueista yhdellätoista ei todettu uusia tapauksia. Ilmaantuvuus on noussut kolmella alueella. Edelliseen viikkoon verrattuna tapausmäärän muutos on ollut alle viisi uutta tapausta aluetta kohti.