Uusia koronatapauksia 192

Koko maan ilmaantuvuusluku pienentynyt.

Uusia koronatapauksia on 192 koko maassa 15.5, kertoo THL. Eniten uusia tapauksia on Helsingin ja Uudenmaan (+48), Päijät-Hämeen (+31) ja Varsinais-Suomen (+23) sairaanhoitopiireissä. Paikkakunnittain eniten uusia tapauksia on Lahdessa (+27), Tampere ( +18) ja Helsinki (+18).

Koko maan ilmaantuvuusluku on 51, joka on pudotusta kahden viikon takaiseen 58:an. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä on selvästi koko maan suurin ilmaantuvuusluku 114, joka on hieman enemmän kuin eilinen 111. Tehohoidossa olevien määrä on lisääntynyt Päijät-Hämeessä neljällä ja siten saman verran koko maassa.

Päijät-Hämeen tilannetta kuvaa myös se, että pelkästään Lahdessa on enemmän uusia tapauksia kuin koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa on maan toisiksi korkein ilmaantuvuusluku eli 102,5. Samoin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tilanne on pahentunut viimeisen kahden viikon aikana. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on 83,2.