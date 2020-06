Uusia koronatapauksia 12, ei kuolemia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virusepidemia on rauhoittunut.

Uusia koronavirustapauksia on todettu 12 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo. Tapauksista kaksi on edeltävän viikon aikana ilmoitettuja tuoreita tapauksia. Uusia koronakuolemia ei ole raportoitu. Sairaalassa koronaviruksen takia on Suomessa tällä hetkellä 22 ihmistä ja tehohoidossa kaksi.

THL:n mukaan epidemia on rauhoittunut. Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (15.-21.6.2020) todettiin 47 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli yksi tapaus 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (8.-14.6.) vastaavat luvut olivat 84 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 2 tapausta 100 000 asukasta kohden.

THL:n tilannekatsaussivua päivitetään jatkossa toistaiseksi vain arkisin. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Olemme jälleen päivittäneet koronavirus -tilannekatsauksen (ke 24.6. klo 14.30). 🔹testattuja näytteitä 235 500

🔹ilmoitettuja tapauksia 7 167

🔹toipuneita noin 6 600

🔹sairaalahoidossa 22

🔹heistä tehohoidossa 2

🔹menehtyneitä 327 Lue lisää 👇https://t.co/LhRKX8Wk52 — THL (@THLorg) June 24, 2020