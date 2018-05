Uusia iskuja Syyriassa – ”valtavia räjähdyksiä” lentotukikohdassa

Keski-Syyriassa sijaitsevassa Haman lentotukikohdasta on kuultu useita räjähdyksiä.

Asiasta kertoivat Syyrian valtiollinen media ja sisällissotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Paikallislähteiden mukaan kohteena oli mahdollisesti sotilaslentokentän yhteydessä sijainnut asevarasto. ”Valtavat” räjähdykset kuuluivat koko Haman kaupunkiin.

Räjähdykset ovat herättäneet spekulaatiota siitä, oliko kyseessä mahdollisesti uusi Israelin ilmaisku.

Maan ilmavoimat on tehnyt kevään aikana useita ilmaiskuja Syyrian hallitusta tukevia Iranin joukkoja vastaan.

Israel iski huhtikuun lopulla Haman lentotukikohdan ilmatorjuntajärjestelmiä vastaan.

