Uusia aseita Ukrainan etulinjaan, rajua rakettitulta etelässä

Ukrainan asevoimien arvioidaan hidastaneen viime päivinä onnistuneesti Venäjän suurhyökkäystä.

Venäjän kerrotaan menettäneen taisteluissa noin 5 300 sotilasta, 29 lentokonetta, 29 helikopteria ja 191 panssarivaunua.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan venäläisjoukot ovat lisäksi menettäneet yli 800 muuta panssariajoneuvoa ja 60 polttoainerekkaa.

Sotilasasiantuntijoiden mukaan Venäjän hyökkäyssuunnitelma ei ole sujunut odotusten mukaan Ukrainan sinnikkään vastarinnan ja logististen ongelmien vuoksi. Joukkojen taistelutahto on vaikuttanut heikolta, sillä monet sotavangiksi jääneet ovat kertoneet luulleensa olleensa harjoituksessa hyökkäyksen alkuun asti.

Britannian puolustusministeriön julkaiseman tilannekatsauksen perusteella Venäjän päävoimat olisivat edelleen yli 30 kilometrin päässä Kiovan pohjoispuolella. Venäjän kannalta ratkaisevaa oli Ukrainan voimakas vastarinta Hostomelin lentoasemalla, jonka kautta maahan olisi lennätetty lisäjoukkoja. Suunnitelma peruttiin Ukrainan vastahyökkäyksen ja kiitoradan vaurioitumisen jälkeen.

Taistelut ovat jatkuneet sunnuntain jälkeen kiivaina Tšernihivin ja Harkovan kaupunkien ympäristössä. Molemmat ovat Ukrainan hallinnassa.

Venäjän joukot ovat kiihdyttäneet tykistön ja raketinheitinten käyttöä myös etelässä sijaitsevan Hersonin kaupungin luona.

Venäjä on laukaissut lisäksi Iskander-ohjuksia Žytomyrin lentoasemalle, joka sijaitsee Valko-Venäjän eteläpuolella. Ohjukset ammuttiin Valko-Venäjän alueelta. Ilmahälytyssireenit ovat soineet maanantaiaamuna useissa kaupungeissa eri puolilla Ukrainaa.

Tiukasta mediakontrollista huolimatta Venäjän asevoimat on joutunut myöntämään ensimmäistä kertaa kärsineensä torstaina alkaneessa hyökkäyksessä tappioita.

Ukrainan asevoimat ilmoitti maanantaiaamuna saaneensa uusia panssarintorjunta-aseita ja ilmatorjuntaohjuksia länsimailta. Aseita on toimitettu etulinjaan muun muassa Harkovassa.

The situation in Kyiv is under Ukrainian control. All Russian efforts to occupy it have failed, #StopPutinsWar

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) February 28, 2022