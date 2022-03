Uusi vuosikymmen esiin arkistoista: Näin Tehtaankatu valitti 1993 vakoojiensa kohtelusta

KGB:ta seurannut SVR sanoi antavansa Suomelle listan ”länsimaiden erikoispalveluiden” agenteista.

Professori ja suurlähettiläs emeritus Alpo Rusilta ilmestyy tänään teos Kremlin kortti – KGB:n poliittinen sota Suomessa 1982-1991 (Docendo). Kirja sisältää suojelupoliisin silloisen päällikön Eero Kekomäen tammikuussa 1993 presidentti Mauno Koivistolle kirjoittaman muistion liitteen.

Neuvostoliittoa oli tuolloin seurannut Venäjä ja turvallisuuspalvelu KGB:ta SVR. Muistion liite oli SVR:n johdon viesti Suomen suojelupoliisin johdolle.

Muistion oli luovuttanut diplomaatti Viktor Zorin Eero Kekomäelle. Zorin oli todennut, että ”SVR:n johto on huolestunut suojelupoliisin aktiivisesta toiminnasta Venäjän tiedustelun vaikeuttamiseksi Suomessa”.

Kekomäki oli kirjannut asian Kaikuja Moskovasta -otsikoituun salaiseen muistioonsa 28. tammikuuta 1993.

Verkkouutiset julkaisee SVR:n 1993 muistion tässä sellaisenaan. Kirjan mukaan se on litteroitu uudestaan alkuperäisen käännöksen mukaisesti:

”Venäjän tiedustelujohto ilmaisee huolestuneisuuteensa sen tosiasian yhteydessä, että viime aikana Suojelupoliisin johto on kiinnittänyt ylimääräisen suurta huomiota Venäjän tiedustelun toimintaan, vaikka suomalaisen osapuolen pitäisi olla hyvin tietoisena siitä, että Venäjän erikoispalvelut eivät aseta eivätkä ole asettaneet menneisyydessä tiedustelutavoitteita Suomen suhteen. Sitä enemmän – Venäjän tiedustelujohdon lausunnon mukaisesti Suomessa toimivien ulkotiedustelun työntekijöiden lukumäärä on huomattavasti supistettu, mistä Supon johdon pitäisi myös olla tietoinen.

On valitettava se tosiasia, että suomalainen osapuoli itse asiassa julisti muutaman Suomessa toimivien Venäjän virastojen työntekijän ei-toivotuksi henkilöksi (persona nongrata) yksinomaan kolmannen maiden tiedustelupalvelujen ja joukkotiedotusvälineiden tietojen perusteella, ottamatta huomioon sen yhteydessä venäläisen osapuolen vastaväitteet. Samalla Supo sivuuttaa huomiollaan sen tosiasian, että Suomessa olevissa länsimaiden suurlähetystöissä ja muissa virastoissa toimii huomattava määrä tiedustelupalvelujen edustajia, jotka ovat Venäjän tiedustelun tiedossa. Monet heistä ovat ”Venäjän asiantuntijoita”, ja siitä huolimatta, että maassamme ovat tapahtuneet syvät muutokset, he ovat aktiivisesti jatkaneet Venäjän vastaista toimintaansa muun muassa käyttämällä näihin tarkoituksiin suomalaisia kansalaisia. Tällainen länsimaisten tiedustelupalvelujen edustajien toiminta ei voi olla puuttumatta Suomen omiin etuihin, mutta tähän aikaan ei ole suoritettu heitä vastaan mitään toimenpiteitä.

Venäjän tiedustelujohtokunta pitää sellaista suomalaisen puolen kantaa Supon johtokunnan poikkeamisena aikaisemmin julistetusta tasaetäisyyden periaatteesta, sekä länsimaiden erikoiselinten, että Venäjän eduista. Tämän yhteydessä Venäjän tiedustelujohto valtuuttaa Helsingissä olevan edustajansa välittämään Supon johdolle luettelon niistä henkilöistä, jotka ovat tunnettuja venäläiselle puolelle länsimaiden erikoispalvelujen edustajina ja agentteina. Venäjän tiedustelupalvelun mukaan he aktiivisesti toimivat sekä Venäjää että Suomea vastaan. Venäjän puoli toivoo, että nyt ja tulevaisuudessakin heihin Suomen puolesta käytetään samanlainen suhtautuminen kuin venäläisiin kansalaisiin.

Venäläinen puoli myöskin tuntee Suomen erikoispalvelujen henkilökuntaa, joka säännöllisesti käy Venäjällä. Tähän saakka kukaan heistä ei huomannut minkäänlaisia esteitä puolestamme. Nyt venäläisellä puolella syntyy kysymys, pitääkö käsitellä se kanta uudelleen vaiko kehittää kovempaa kantaa asiaan.

Suomen ja Venäjän välisten suhteiden, jotka nähtävästi saavat uudet virikkeet Suomen Tasavallan Presidentti Mauno Koiviston tulevan vierailun aikana Venäjälle, laajassa kokonaisuudessa erikoinen paikka on perinnäisyyksillä turvallisuuspalveluiden välillä. Viime aikoina laajaa ja antoisaa yhteistoimintaa harjoitetaan myös Venäjän ja Suomen lähialueiden tasolla.

Kannattamatta vastakkaisuutta suhteissa Venäjän tiedustelujohto on sitä mieltä, että sen näkökanta löytää vastaavan ymmärryksen Supon johdon taholta ja toivoo, että tulevaisuudessa maittemme erikoispalvelujen välinen hyödyllinen yhteistoiminta edistää laajan kysymyskokonaisuuden myönteistä ratkaisemista”.

Itse olin yllättynyt, että suometumisessa oli vielä suomettuneempi muunnos joka kypsyi 1980-luvulla. Tosin olin ihmetellyt diplomaattina monia käänteitä jotka nyt selkiytyivät kun KGB:n vaikutus avautui.