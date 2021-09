Uusi virusmuunnos leviää nyt USA:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailman terveysjärjestön mukaan myymuunnos voi väistää virukselle syntyneitä vasta-aineita.

Maailman terveysjärjestö WHO lisäsi viime viikolla seurantalistaansa koronaviruksen μ- eli myyvariantin. Siinä havaittujen muutosten arvellaan lisäävän viruksen kykyä väistää rokotteiden tai aiemman sairauden luomia vasta-aineita.

Alun perin Kolumbiassa havaittu muunnos ei ole silti lähtenyt leviämään yhtä voimakkaasti kuin deltamuunnos, jonka tartuttavuus on ainakin kaksinkertainen vuoden 2019 lopulla ilmaantuneeseen viruskantaan verrattuna.

– Mielestäni deltamuunnosta on pidettävä edelleen kaikkein huolestuttavimpana, sillä se leviää erityisen herkästi, WHO:n tekninen johtaja Maria Van Kerkhove sanoi tiedotustilaisuudessa.

Myy- eli B.1.621-variantti on yleistynyt viime aikoina Etelä-Amerikassa, mutta vaikuttaa jääneen monissa muissa maissa deltamuunnoksen jalkoihin. WHO:n asiantuntija Mike Ryan muistutti, että kaikkien uusien muunnosten on pystyttävä kilpailemaan tehokkaimmin leviäviä kilpailijoitaan vastaan.

Yhdysvalloissa myymuunnoksen aiheuttamia infektioita on vahvistettu lähes jokaisen osavaltion alueella. Tapauksia on ollut yhteensä 2 300 kappaletta, eli muunnoksen osuus on jäänyt alle prosenttiin koronainfektioiden kokonaismäärästä.

Los Angeles Times -lehden mukaan B.1.621-varianttia on havaittu kesän aikana erityisesti Floridassa ja Kaliforniassa, jossa noin puolet tapauksista on todettu Los Angelesin piirikunnassa.

– Myymuunnoksen havaitseminen ja muiden varianttien leviäminen muistuttavat siitä, että alueen asukkaiden on syytä ryhtyä itseään ja muita suojaaviin varotoimenpiteisiin, Los Angelesin terveysjohtaja Barbara Ferrer toteaa tiedotteessa.