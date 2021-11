Uusi viruskanta voi levitä tutkijan mukaan erittäin tehokkaasti ilmassa

Afrikan eteläosista levinnyt koronaviruksen B.1.1.529-muunnos on herättänyt huolta siihen sisältyvien lukuisten mutaatioiden vuoksi. Tutkijat selvittävät parhaillaan, tarttuuko uusi variantti aiempaa tehokkaammin ja pystyykö se väistämään aiemman infektion tai rokotuksen luomaa suojaa.

Pfizerin ja BioNTechin rokotetta voidaan tarvittaessa muokata uutta uhkakuvaa vastaan vain muutamassa viikossa. Ensimmäiset päivitetyt annokset voitaisiin toimittaa jo noin kolmen kuukauden sisällä.

Epidemiologi Eric Feigl-Ding pitää B.1.1.529-kannasta saatuja alustavia selvityksiä huolestuttavana. Hän viittaa tähän mennessä saatuihin tietoihin, joiden perusteella virus leviäisi erittäin herkästi huoneilmassa.

Hongkongissa karanteenihotellissa olleiden rokotettujen matkailijoiden virusmäärät olivat suuria, vaikka aiemmat testit olivat olleet negatiivisia. Toisen tartunnan saaneen henkilön huone sijaitsi käytävän toisella puolella. Ensimmäisen tartunta vahvistettiin neljäntenä karanteenipäivänä 36-vuotiaalta oireettomalta mieheltä, mutta toisen henkilön vasta kahdeksantena päivänä ja neljännellä testillä.

– Mielestäni raja- ja matkustusrajoitukset ovat järkeviä. Hongkongin tapaukset selvisivät vain pakollisen hotellikaranteenin vuoksi. Millä länsimailla edes on enää käytössä tällaisia? Ei oikeastaan yhdelläkään, Eric Feigl-Ding tviittaa.

Molemmat olivat saaneet kaksi annosta Pfizerin rokotetta. Hotellihuoneiden ympäristöstä otetuista 87 testistä 25 oli positiivisia.

– Tapausmäärät ovat vielä matalia, mutta B.1.1.529:n aiheuttama tartuntapiikki ei ole mikään vitsi. Se on syytä ottaa vakavasti, Feigl-Ding toteaa.

📌Increased risk of reinfection 📌Increase across almost all provinces of South Africa 🇿🇦 📌Variant may have growth advantage (WHO doesn’t say how much—but it’s likely sizable)🧵 https://t.co/8gvuK5SpIP pic.twitter.com/KxAa4bzP8b

3) and hell yes it’s very airborne. The hotel guests were in different room across the hallway from each other. Environmental samples found the virus in 25 of 87 swab across both rooms. https://t.co/LbrThuLGOu

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 25, 2021