Uusi video ”Putinin palatsista” – koko rakennus revitty aivan auki

Venäjän presidentti Vladimir Putinin käyttöön mitä ilmeisimmin rakennettu Mustanmeren Palatsikompleksi on Kremlille myönteisen Mash-verkkomedian kuvaaman videon perusteella aivan kesken.

Alta löytyvä video on ainakin väitetysti tuore. Sen perusteella palatsin valmistuminen tulee viemään vielä vuosikausia. Videolla kierrellään rempallaan olevaa puutarhaa ja piha-aluetta sekä tutustutaan rakennuksen täysin keskeneräisiin tiloihin.

”Putinin palatsi” on noussut kansainväliseksi jättiuutiseksi sen jälkeen, kun vangittu oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi julkaisi yksityiskohtaisen selvityksen reilusti yli miljardin euron hintaiseksi paisuneesta rakennushankkeesta.

Navalnyin videota palatsista on katsottu jo yli 100 miljoonaa kertaa. Sen kenties iskevintä antia ovat mallikuvat siitä, millaisia tiloja palatsiin on suunniteltu. Navalnyi kertoi hankkimiensa suunnitelmien perusteella esimerkiksi palatsin yksityisteatterista ja kasinosta. Tämä maalasi räikeän kuvan Kremlin korruptiosta.

Mashin videolla pyritään mitä ilmeisimmin osoittamaan, ettei palatsista löydy tällaista loistoa – ainakaan vielä, ja hanke saadaan tuntumaan todellista vähäisemmältä. Todellisuudessa Navalnyi on kertonut itsekin, että palatsi on tällä hetkellä käytännössä iso rakennustyömaa, koska se jouduttiin panemaan uusiksi homevaurioiden takia.

Molemmat videot löytyvät alta.

Pro-Kremlin Telegram channel Mash was allowed inside the palace on the Black Sea coast allegedly built for Putin.

It’s basically a giant construction site, but @navalny said as much in his film: they had to redo the entire thing because it got moldy.https://t.co/IAuF5HoVF1

— max seddon (@maxseddon) January 29, 2021