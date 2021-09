Uusi tutkimus: Maskit ehkäisevät vakuttavasti koronatartuntoja

Laajan tutkimuksen mukaan kasvomaskit voivat olla äärimmäisen tehokas keino koronaviruksen leviämisen torjumisessa.

Yalen, Stanfordin ja Berkeleyn yliopistojen tutkijat tekivät selvityksen yhteistyössä IPA-järjestön kanssa Bangladeshissa. Mukana oli lähes 350 000 ihmistä 600 kylässä.

Hankkeen myötä maskinkäyttö lisääntyi alueella 29 prosenttiyksikköä, mikä johti vahvistettujen koronatapausten määrän laskuun yhdeksällä prosentilla.

– Lasku oli voimakkaampaa kylissä, jossa käytimme (sattumanvaraisesti) kirurgisia maskeja kangasmaskien sijasta. Näissä kylissä koronatapaukset vähenivät yhteensä 12 prosenttia ja yli 60-vuotiaiden osalta 35 prosenttia, Yalen yliopiston professori Jason Abaluck kirjoittaa Twitterissä.

Hän huomauttaa, että laaja maskinkäyttö tulisi nähdä tehokkaana vastatoimena koronalle, sillä riskiryhmiin kuuluvat ovat yleensä iäkkäämpiä henkilöitä.

Tutkimusalueella maskinkäyttö lisääntyi 13 prosentista 42 prosenttiin. Vaikutuksen arvioidaan nousevan tätäkin suuremmaksi, jos yhä useampi käyttäisi maskeja. FFP2-maskit antavat kirurgisia kasvomaskeja tehokkaamman suojan tartunnoilta.

Jason Abaluckin mukaan tutkimus osoittaa, että maskien hyödyt ovat merkittäviä erityisesti sellaisilla alueilla, joilla kuolemantapausten määrä on pysynyt korkealla ja joiden rokotuskattavuus on heikkoa.

– Löysimme vakuuttavaa näyttöä kirurgisten maskien tehokkuudesta. Kangasmaskit vähentävät koronan aiheuttamia oireita, mutta verikokeilla vahvistettujen oireellisten infektioiden lasku oli pääosin kirurgisten maskien ansiota, Abaluck sanoo.

Professori Tuuli Lappalainen pitää tutkimustuloksia vakuuttavina.

– Onneksi Suomessa alun sekoilusta ja vastarannankiiskeistä huolimatta saatiin maskisuositus ja laaja omaksuminen alustavan näytön perusteella suhteellisen ajoissa. Odottelulla olisi ollut hirveä hinta, Lappalainen sanoo.

The reduction was larger in villages where we (randomly) used surgical masks than those where we used cloth masks; in surgical mask villages, we saw a 12% reduction in COVID overall and a 35% reduction among those aged 60+. pic.twitter.com/qnvqTcSqBD

— Jason Abaluck (@Jabaluck) September 1, 2021