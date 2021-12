Uusi tieto omikronista – ”tulos parempi kuin odotimme”

Etelä-Afrikan terveysministeri Joe Phaahlan mukaan koronaviruksen omikronmuunnos vaikuttaa syrjäyttäneen deltamuunnoksen viime viikkojen aikana. Uusia tautitapauksia on vahvistettu vuorokauden aikana yli 20 000 kappaletta, joista yli puolet on Gautengin provinssissa.

Sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden oireet ovat olleet tähän mennessä lievempiä kuin aiemmissa epidemia-aalloissa. Phaahla painotti News24-kanavan mukaan tiedotustilaisuudessa, että tiedot ovat vasta alustavia.

Nykyisten rokotteiden uskotaan silti suojaavan vakavalta taudinkuvalta, sillä suurin osa sairaalahoidossa olevista henkilöistä on rokottamattomia. Rokotettujen läpäisyinfektiot ovat olleet lieväoireisia.

– Ei ole syytä erityiseen huoleen, sillä odotamme variantin käyttäytyvän suunnilleen samalla tavoin kuin aiemminkin. On merkkejä siitä, että taudinkuva olisi lievempi, ministeri sanoi.

Etelä-Afrikassa huolena on, että 18–35-vuotiaiden rokotuskattavuus on alle 30 prosenttia.

Terveysjohtaja Michelle Groomen mukaan suurin osa tartunnoista on vahvistettu tähän mennessä 20–59-vuotiaiden ikäryhmässä. Gautengin ohella sairaalahoidon tarve on lisääntynyt myös muualla maassa. Tuoreimpien tietojen perusteella lisähappea ja tehohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on pysynyt suhteellisen matalalla tasolla, ja myös hoitojaksot ovat olleet lyhyempiä.

Groome totesi kuolemantapausten määrän jääneen ”hyvin vähäiseksi” aiempiin epidemia-aaltoihin verrattuna.

AHRI-tutkimuslaitoksen virustutkija Alex Sigal kertoi tiedotustilaisuudessa selvityksistä, joiden mukaan kaksi Pfizerin rokoteannosta antaisi noin 70 prosentin suojan vakavalta taudinkuvalta omikronia vastaan. Koronainfektion aiemmin sairastaneiden ja sen jälkeen rokotteen ottaneiden immuniteetti on vielä vahvempi.

– Tulokset olivat odotettua parempia, Sigal totesi.

Etelä-Afrikan terveysviranomaiset hyväksyivät kuluvalla viikolla Pfizerin hakemuksen kolmansien rokoteannoksien antamiseksi yli 18-vuotiaille. Taustalla on havainto, jonka mukaan suojavaikutus hiipuu vähitellen ajan myötä.

#COVID19 UPDATE: A total of 75,251 tests were conducted in the last 24hrs, with 22,391 new cases, which represents a 29.8% positivity rate. A further 22 #COVID19 related deaths have been reported, bringing total fatalities to 90,060 to date. See more here: https://t.co/ES97zVRE7W pic.twitter.com/pK9H3KDalS

— NICD (@nicd_sa) December 9, 2021