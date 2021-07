Uusi taistelulennokki suojaa pommikoneita ohjuksilla

General Atomics Aeronautical Systems -yhtiö (GA-ASI) on julkaissut ensimmäisen konseptikuvan kehitteillä olevasta taistelulennokista, joka on suunniteltu tuhoamaan viholliskohteita ilmataistelussa.

Hanketta on kehitetty osana Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaatio DARPA:n LongShot-kokonaisuutta. Mukana ovat myös suuryhtiöt Lockheed Martin ja Northrop Grumman.

Tavoitteena on kehittää asevoimille lennokki, joka voidaan lähettää liikkeelle tavanomaisesta lentokoneesta sotatoimialueen yllä. Lennokit etenisivät syvemmälle vihollisalueelle ja suojaisivat omia kohteita torjuntahävittäjiltä.

Konseptikuvan lennokki on tarpeeksi suuri keskimatkan AIM-120 AMRAAM -ohjusten kuljettamiseksi. Yhtiö huomauttaa, että LongShot-hanke voi antaa uusia kyvykkyyksiä myös vanhemmille pommikoneille.

– Voi kuvitella tilanteen, jossa vihollishävittäjät lähestyvät kohteeseen matkalla olevaa pommikonetta. Sen miehistö voi siirtyä LongShotin avulla hyökkäykseen ilman omia saattohävittäjiä tai muiden hävittäjien kutsumista paikalle, GA-ASI:n tiedotteessa todetaan.

We're going big by going small – our #SUAS programs can help friendly forces deal with threats on the ground and in the sky, leading the way in distributed aerial networking and joint, all-domain command and control.https://t.co/kV1SG54Ura#RPAS #UnmannedandUnmatched

— GA-ASI (@GenAtomics_ASI) July 27, 2021