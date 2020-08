Uusi sylkitesti paljastaa koronan parissa tunnissa

Yalen yliopiston kehittämä koronavirustesti on saanut käyttöluvan Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:lta.

SalivaDirect-nimellä kulkeva testi poikkeaa merkittävästi esimerkiksi Suomessa otettavista nenänielunäytteistä. Sylkinäytteen luotettavuus on perinteisten testien tasolla, mutta tuloksen saa jo alle kolmessa tunnissa.

Tutkijoiden mukaan tuote saadaan laajempaan jakeluun jo lähiviikkojen aikana. Tutkimusta rahoittanut koripallosarja NBA on käyttänyt Yalen testilaitteita oireettomien koronatartuntojen havaitsemiseen.

– Teimme testistä niin yksinkertaisen, että sen hinta on vain pari dollaria reagenssien osalta. Oletamme, että laboratoriot veloittavat vain noin kymmenen dollaria [noin kahdeksan euroa] yhdestä näytteestä, epidemiologian apulaisprofessori Nathan Grubaugh sanoo.

Yhdysvaltain Covid-19-testausta johtavan Brett Giroirin mukaan nopeat sylkitestit voivat auttaa epidemian pysäyttämisessä.

– Kyseessä on uusi innovaatio, joka tulee mullistamaan SARS-CoV-2-virustestauksen ja vähentämään testaukseen tällä hetkellä kohdistuvaa painetta, Giroir sanoo CBS-kanavalle.

