Uusi suunnitelma: Näin omikronin aalto murretaan

Koronaviruksen omikronmuunnos on noussut valtavariantiksi myös Kanadan suurimmassa provinssissa Ontariossa.

Alueen terveysviranomaisten mukaan kyseessä on pandemian tähän mennessä vakavin epidemia-aalto, sillä tehohoidon kapasiteetti voi ylittyä jo tammikuun alussa. Tilanteeseen on vastattu rajoittamalla yleisömääriä ja vauhdittamalla kolmatta rokotuskierrosta.

Ontarion tiedepaneelin mukaan omikronin taltuttaminen edellyttäisi lisäksi lähikontaktien vähentämistä 50 prosentilla, kasvomaskien käyttöä ja ilmanvaihdon tehostamista kaikissa sisätiloissa.

– Etelä-Afrikan tilanteeseen on viitattu todisteena omikronin lievemmästä taudinkuvasta. Mutta sairaala- ja tehohoidon tarve sekä kuolemantapaukset ovat nousussa huolimatta nuoresta väestöstä, jolla on ainakin osittaista suojaa, tiedepaneeli toteaa.

Etelä-Afrikan Gautengin väestön mediaani-ikä on 27 vuotta ja Ontarion 41 vuotta. Gautengissa aiemman infektion on saanut arviolta 90 prosenttia, mutta Ontariossa vain kymmenen prosenttia asukkaista.

– Etelä-Afrikassa tapausmäärien jyrkkää nousua on noussut sairaalahoidon jyrkkä nousu. Kuolemantapausten määrä on noussut loivemmin kuin aiempien epidemia-aaltojen kohdalla.

Ontarion tiedepaneeli esittää epidemian ”sulakkeen” tai ”katkaisijan” välitöntä käyttöä omikronin tartunta-aallon nujertamiseksi. Tartuntamäärien nopea kasvu taittuisi, jos vahvat toimenpiteet aloitetaan joulukuun puolivälin tienoilla. Ratkaisevaa olisi lähikontaktien vähentäminen ja kolmansien rokoteannosten nopea jakelu.

Koulujen, työpaikkojen ja muiden sisätilojen tartuntariskiä voitaisiin vähentää käyttämällä laadukkaita maskeja, huolehtimalla turvaväleistä, tehostamalla ilmanvaihtoa ja lisäämällä pikatestausta.

– Vaikka tilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta, lisätietojen odottaminen tarkoittaisi käytännössä toimintamahdollisuuden menettämistä, tiedepaneeli toteaa.

7/10 Slide 11: We model a “circuit breaker”: cutting contacts by 50% through public health measures, while rolling out boosters quickly. That could blunt the force of the Omicron wave. #COVID19ON https://t.co/Gyqw5lQXFp pic.twitter.com/8aCZaudFZr

— COVIDScienceOntario (@COVIDSciOntario) December 16, 2021