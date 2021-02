Rokote tähtää nujertamaan Etelä-Afrikan muunnoksen

Etelä-Afrikan terveysviranomaiset ovat myöntäneet luvan kliinisiin kokeisiin kahdelle amerikkalaisyhtiölle, jotka pyrkivät kehittämään maassa leviävään koronavirusmuunnokseen hyvin tehoavaa rokotetta.

ImmunityBio- ja NantKwest-yhtiöiden hAd5-rokote tähtää viruksen piikkiproteiinin lisäksi sen proteiinikuoreen.

Tutkijoiden toiveena on, että uusi tuote tehoaisi muita rokotteita paremmin myös esimerkiksi Brasiliassa havaittua virusmuunnosta vastaan.

Quartz Africa -julkasun mukaan uusi lähestymistapa pohjautuu havaintoon, jonka mukaan viruksen sisällä oleva proteiini muuntuu piikkiproteiinia harvemmin. Siihen tähtäävät rokotteet säilyttäisivät näin ollen tehonsa todennäköisesti pidempään.

Kliinisten kokeiden ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan tuotteen turvallisuuden ohella sitä, kuinka vahva immuunivaste koehenkilöille muodostuu. Etelä-Afrikan ohella kokeita tehdään lisäksi Yhdysvalloissa.

Rokotteesta on kehitteillä myös suun kautta annettavia ja huoneenlämmössä säilyviä versioita. ImmunityBion toimitusjohtaja Patrick Soon-Shiong uskoo tuotteen eroavan edukseen muista rokotteista.

– T-soluihin keskittyvät rokotteet tappavat tartunnan saaneen solun, päinvastoin kuin vasta-aineisiin pohjautuvat rokotteet. Tämä ero voi estää viruksen leviämistä ja tarjota pitkäaikaisen immuunimuistin rokotetuille, Patrick Soon-Shiong toteaa tiedotteessa.

