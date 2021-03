Uusi rokote antaa täyden suojan vakavalta koronalta

Amerikkalainen Novavax-yhtiö kertoo saaneensa koronavirusrokotteensa kolmannen vaiheen kokeista lupaavia tuloksia.

NVX-CoV2373-rokotteen havaittiin suojanneen koehenkilöitä sataprosenttisesti koronan vakavalta taudinkuvalta, sairaalahoidon tarpeelta ja kuolemanriskiltä.

Britanniasta kerätyn aineiston perusteella tuote esti lievät, keskivaikeat ja vaikeat tautitapaukset erittäin hyvin eli 96,4-prosenttisesti. Yhteensä yli 15 000 koehenkilön ryhmä koostui 18–84-vuotiaista niin, että 27 prosenttia oli yli 65-vuotiaita.

Rokotetussa ryhmässä vahvistettiin tutkimusaikana kymmenen koronatapausta ja verrokkiryhmässä 106 infektiota. Britanniasta maailmalle levinneen B.1.1.7.-muunnoksen osalta teho laski 86,3 prosenttiin.

Novavaxin rokotteen teho jäi vähäisemmäksi eli 55,3 prosenttiin eteläafrikkalaista B.1.351-varianttia vastaan, mutta suojavaikutuksen uskotaan riittävän vakavan taudinkuvan ehkäisyyn. Tutkimusaikana ilmaantui viisi vakavaa tautitapausta, joista kaikki kirjattiin lumelääkettä saaneella ryhmällä.

Euroopan lääkevirasto EMA aloitti NVX-CoV2373-rokotteen nopeutetun arvioinnin jo helmikuun alussa. Arvioinnin aikataulu riippuu Fimean mukaan teho- ja turvallisuustutkimusten tuloksista ja siitä, kuinka nopeasti tutkimustuloksia saadaan viranomaisten arvioitavaksi.

– 100% protection against severe disease

– Final analysis in U.K. trial confirms 96% efficacy against original strain of COVID-19

– Efficacy against variants confirmed in U.K. and South Africa

— Novavax (@Novavax) March 11, 2021