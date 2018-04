Uusi raaka islamistiryhmä syntynyt ISIS:n tilalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hay’at Tahrir al-Sham on laajentunut nopeasti pohjoisessa Idlibin maakunnassa.

ISIS:n raunioille on syntynyt uusi ja vaarallinen jihadistiryhmittymä Hay’at Tahrir al-Sham. Järjestö on vahvistanut kevään aikana asemiaan Luoteis-Syyrian Idlibin maakunnassa.

Al-Sham uhoaa valloittavansa myöhemmin maan pääkaupungin Damaskoksen ja ottavansa käyttöön sharia-lain, kertoo Wall Street Journal.

Yhdysvallat on keskittänyt ilmaiskunsa pääasiassa ISIS:n jäänteitä vastaan, mikä on osaltaan mahdollistanut järjestön kasvun. Viime aikoina huomio on taas keskittynyt Syyrian johtajan Bashar al-Assadin kemiallisten aselaitosten tuhoamiseen.

– Alue tuntuu olevan pimennossa länsiliittoumalta. Jihadisteilla on Idlibissä kukoistuskausi, Tahrir Institute -ajatuspajan tutkija Hassan Hassan toteaa.

Al-Sham sotii kiihkeästi kaikkia kilpailijoitaan vastaan. Järjestö ilmoitti helmikuussa murskanneensa paikallisia ISIS-yksiköitä neljän kuukauden taistelujen jälkeen.

Maaliskuussa jihadistit kertoivat vallanneessa 25 kylää ja ottaneensa samalla haltuunsa panssarivaununuja ja muita sotilasajoneuvoja.

Huhtikuun puolella al-Sham on taistellut Syyrian hallituksen joukkoja vastaan muun muassa Homsissa, Hamassa ja Aleppossa.

Ääri-islamistinen hallintojärjestelmä

Al-Sham on rahoittanut toimintaansa keräämällä ylimääräisiä veroja ihmisiltä ja tavaroilta.

Jihadistijärjestön johtaja Abu Mohammad al-Julani haluaa luoda Syyriaan tiukan islamistisen hallinnon. Hän toimi aiemmin al-Nusra-kapinaliikkeen kärkihahmona.

Al-Julani kehotti tammikuussa seuraajiaan ottamaan osaa sotaan, jossa koetellaan ”ideoita, tahdonvoimaa ja kestävyyttä”.

Al-Sham muodostettiin tammikuussa usean kapinallisryhmän yhdistymisen kautta. Mukana oli myös al-Nusran rintama, joka pidettiin al-Qaeda-terroristijärjestön Syyria-osastona.

Jihadistit ovat perustaneet valtaamilleen alueille uskonnollisen poliisin, joka muun muassa palkitsee koraania opiskelevia lapsia karkeilla. Kauneussalonkeja on kehotettu lopettamaan meikin käyttäminen.

– Olemme konservatiivinen yhteiskunta, mutta järjestön toimet ovat hyvin äärimmäisiä, paikallinen asukas kommentoi.