Uusi presidentin palatsi paljastunut – ja peittely alkoi

Radio Free Europe on uutisoinut Uzbekistanin presidentille Shavkat Mirzijoeville rakennetusta salatusta vuoristopalatsialueesta. Tapaus tuo mieleen Venäjän presidentin Mustanmeren palatsikohun.

Vain vuorokautta myöhemmin Uzbekistanin Rautatiet ilmoitti alueen olevan yksi sen henkilökunnan virkistyskeskuksista ja nimeltään Shovvozsoy.

Oheisella videolla voi kuitenkin nähdä, miten rautateillä varauksia virkistyskeskuksiin hoitava virkailija ei ole kuullutkaan paikasta.

Rautatiet tuotti nopeasti oman videon, jossa näytettiin tyytyväisiä lomailijoita kohteessa. Video kerrotaan kuitenkin tehdyn 1,5 kilometrin päässä päärakennuksista, eikä siinä näytetty juuri mitään alueelta.

Alueella on lentokielto. Palatsin on sanottu maksaneen satoja miljoonia dollareita. Rautatiet itse on sanonut alueen maksaneen 43 miljoonaa dollaria.

A day after RFE/RL revealed substantial evidence that Uzbek President Shavkat Mirziyoev has a secret, luxury residence, Uzbekistan Railways said the facility was actually just a recreational center. But the video they produced on it raises more than a few doubts.. pic.twitter.com/y5qDA4GMlf

