Uusi polttoaine tekisi autoista lähes päästöttömiä

Porsche-johtajan mukaan synteettiset polttoaineet ovat tärkeässä roolissa päästöjen vähentämisessä.

Tulevaisuudessa polttomoottorilla toimivat autot voivat olla yhtä ympäristöystävällisiä kuin sähköautot. Näin uskoo ainakin autovalmistaja Porschen autourheilujohtaja Frank Walliser brittiläisen Evo Magazinen haastattelussa.

Walliserin mukaan kyse on uudesta synteettisestä polttoaineesta, josta hän käyttää nimeä eFuel. Sen testaaminen on määrä aloittaa vuonna 2022. Walliserin mukaan on tarkoitus, että polttoainetta voitaisiin käyttää kaikissa Porschen nykyisissä polttomoottoreissa.

– Synteettiset polttoaineet ovat erittäin tärkeitä, jotta voimme vähentää hiilidioksidipäästöjämme, Walliser toteaa.

Walliser arvioi haastattelussa, että uuden synteettisen polttoaineen ansiosta polttomoottorilla toimivien autojen päästöt voisivat laskea jopa 85 prosenttia.