Uusi ohjusisku Syyriaan – video valtavasta räjähdyksestä

Syyrian mukaan tarkemmin määrittelemätön ”vihollinen” on tehnyt ohjusiskuja kahteen Syyrian hallituksen joukkojen tukikohtaan.

Haaretz kertoo, että iskuissa on Syyrian opposition median mukaan kuollut 38 hallituksen sotilasta. Iranin ISNA -uutistoimiston mukaan iskuissa olisi menehtynyt 18 iranilaista sotilasta.

Iskujen kerrotaan kohdistuneen kahteen sotilastukikohtaan Hamassa ja Aleppossa. Iskuista on syytetty Britanniaa, Yhdysvaltoja ja Israelia. Mitään vahvistettua tietoa ei ollut vielä maanantaina aamulla tullut.

Väitetyistä iskuista kiertää runsaasti videoita sosiaalisessa mediassa. Niissä näkyy valtavia räjähdyksiä. Tukikohdissa ilmeisesti säilytetään Bashar al-Assadin joukkojen ohjuksia. Tukikohdat on liitetty myös Iranin Syyrian joukkoihin.

Le Beck Internationalin Lähi-idän asiantuntija Michael A. Horowitzin mukaan iskujen kohteena olleessa Taqsisin maanalaisessa tukikohdassa valmistetaan ballistisia ohjuksia Pohjois-Korean tuella. Saksalainen Welt paljasti salaisen ohjusohjelman vuonna 2011.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump keskusteli sunnuntaina Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun kanssa. Israelin puolustusministeri Avigdor Lieberman sanoi aiemmin sunnuntaina, että Israel katsoo voivansa operoida vapaasti Syyriassa.

– Meillä ei ole aikeita hyökätä Venäjän kimppuun tai puuttua Syyrian sisäisiin asioihin. Mutta jos joku ajattelee, että Israelia tai meidän lentokoneitamme on mahdollista ampua ohjuksilla, tulemme epäilemättä vastaamaan – ja me vastaamme voimalla.

Lieberman totesi, että Israelilla on kolme ongelmaa.

– Iran, Iran ja Iran.

Another video of the huge explosion at 46 Brigade arms depot in #Hama, rumours of Israeli Strikes, could be sabotage as well. pic.twitter.com/ZnmYUTq4W7

— Danny Makki (@Dannymakkisyria) April 29, 2018