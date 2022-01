Uusi ohje maskeista – ”tilanne työpaikoilla on nyt erilainen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jatkossa kasvosuojaimia pitää tarjota myös asiakkaille.

Työterveyslaitos on päivittänyt ohjettaan kasvomaskin käytöstä työpaikoilla. Laitoksen mukaan työntekijöiden on käytettävä maskeja ja niitä on tarjottava myös asiakkaille.

Työterveyslaitos kannustaa yrityksiä harkitsemaan FFP2-suojainten käyttöä, koska niistä saa kirurgista maskia paremman suojan koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan.

– Erityisesti rokottamattomien kannattaa harkita FFP2:n käyttöä, laitos opastaa.

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula varoittaa, että lisääntyvät sairauspoissaolot voivat vaikeuttaa koko yhteiskunnan toimintaa.

– Lisääntyvien sairauspoissaolojen vuoksi tilanne työpaikoilla on nyt erilainen kuin aikaisemmin pandemian aikana, Koivula sanoo tiedotteessa.

Työterveyslaitos suosittelee, että sairastunut työntekijä voisi olla omalla ilmoituksella yli kolme päivää poissa.

Kun henkilö voi olla sairaana 3–7 päivää ilman lääkärintodistusta, terveydenhuoltoa ei kuormiteta ja flunssaiset pysyvät sairaina kotona, laitos ohjeistaa.

Maskien ja hengityssuojainten käyttöaiheisiin liittyviä ohjeita tarkistettu omikron-tilanteessa @tyoterveys:n toimesta.https://t.co/LvBa7R2dkd — Markku Tervahauta (@mapetti) January 12, 2022