Uusi lentokone vie Atlantin yli 3,5 tunnissa

Amerikkalainen startup-yhtiö Boom Supersonic on julkistanut täysimittaisen prototyypin yliäänikoneestaan, jonka on tarkoitus siirtyä tuotantoon kuluvan vuosikymmenen aikana.

XB-1-koneen J85-15-suihkumoottoreita on käytetty myös Yhdysvaltain ilmavoimien hävittäjäkoneissa. Testilennot on määrä aloittaa ensi vuoden puolella.

Yhtiön mukaan lopullinen Overture-tuotantomalli voi kuljettaa 88 matkustajaa ja aloittaa liikennöinnin vuonna 2029.

Noin 61 metrin pituinen kone lentää yli kaksinkertaisella äänennopeudella, mikä lyhentäisi Lontoon ja New Yorkin välisen matka-ajan vain 3,5 tuntiin.

– Tavoitteena on tehdä yliäänilennoista rutiinia ja tiivistää maailmanlaajuisia liikenneverkkoja, Boom Supersonic -yhtiön toimitusjohtaja Blake Scholl sanoi julkistustilaisuudessa.

Today, we entered a new era of sustainable supersonic flight with the rollout of XB-1.

