Uusi kuukausiennuste: Joulukuun sää yllättää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joulun alusajasta on tulossa aiemmin ennustettua lämpimämpi.

Perjantaina julkaistun Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n kuukausiennusteen mukaan joulunalusajasta voi tulla keskimääräistä lämpimämpi, kertoo Foreca.

9. marraskuuta laadittu kuukausiennuste antoi vielä viitteitä keskimääräistä kylmemmistä tai melko keskimääräisistä lämpötiloista lähiviikkojen osalta.

– Ainakin alkavalla viikolla 15. marraskuuta alkaen ero edellisen ja uuden ennusteen välillä johtuu Suomen osalta osin siitä, että uudessa ennusteessa Keski-Euroopassa ilmanpaine on korkeampi kuin edellisessä. Suomeen puhaltaakin siis kylmän ilmavirtauksen sijaan Atlantilta lauha ilmavirtaus, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Vielä isänpäiväviikonloppuna ilmavirtaus on Suomessa pohjoisenpuoleinen ja varsin kuiva. Isänpäivänä sunnuntaina päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa −4…+3 astetta, Lapissa on pakkasta 4–12 astetta.

– Maan pohjoisosassa on sateisempaa kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta, maan etelä- ja keskiosassa sateita tulee vuodenajan keskiarvon verran, Rinne kertoo.

Pitkän ajan ennuste kertoo marraskuun lopun viikkojen olevan keskimääräistä lämpimämpiä ainakin osassa maata. Vielä 22. marraskuuta alkavan viikon keskilämpötilojen ennustetaan olevan ajankohdan tavanomaisia lukemia lämpimämpiä ainakin Etelä- ja Itä-Suomessa.

Marraskuun 29. päivä ja joulukuun 6. päivä alkavien viikkojen osalta kuukausiennusteen signaalit eivät ole lämpötilojen eivätkä sateiden osalta enää kovin vahvoja.

– Ne vähäiset värit, joita kartoilla on nähtävissä, viittaavat siihen, että joulukuun ensimmäiset viikot olisivat meillä pikemmin lauhoja kuin vuodenaikaan nähden kylmiä, Rinne toteaa.

Pidennetty kuukausiennuste yltää jopa kuuden viikon päähän jouluviikolle asti. Ennuste ei kuitenkaan vielä juuri ota kantaa joulupäivien säähän Suomessa.