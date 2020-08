Uusi koronauhka nousee Ruotsissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylilääkärin mukaan tautitapausten laskeva trendi on kääntynyt.

Ruotsissa terveysasiantuntijat pelkäävät koronavirustartuntojen räjähtävän uudelleen käsiin. Tapausten määrä maassa on ollut laskusuuntainen, mutta trendiin on nyt tullut selvä muutos.

Maanantaina Tukholman alueella oli 58 koronavirustartunnan saanutta henkilöä sairaalahoidossa. Se on 12 henkilöä enemmän kuin viime torstaina.

Alueen ylilääkäri Johan Bratt kommentoi Dagens Nyheterille, että tautitapausten laskeva trendi on nyt päättynyt.

− Laskusuunta on selvästi kääntynyt, ja käyrä on nyt tasainen. Jos kasvu lisääntyy, se näkynee vasta viikon kuluttua. Meidän on seurattava viikon ajan, onko kyse vain luonnollisesta vaihtelusta vai olemmeko menossa jälleen ylöspäin, hän sanoo.

− On todennäköistä, että tapaukset lähtevät kasvuun. Toivon, että lisäys olisi mahdollisimman pieni.

Johan Brattin mukaan kasvun määrä riippuu suositusten noudattamisesta.

− Tukholmalaiset ovat palanneet töihin ja kouluihin. Joukkoliikenteessä liikkuu enemmän ihmisiä, joten etäisyydet ja hyvä käsihygienia ovat tärkeitä.