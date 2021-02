Uusi koronarokote pian käyttöön: Yksi annos riittää

Euroopan lääkevirasto EMA kertoo Johnson & Johnsonin hakeneen käyttölupaa Janssenin valmistamalle koronarokotteelleen.

Tämä voi muuttaa Euroopan rokotetilannetta merkittävästi. EU:lla on Johnson & Johnsonin kanssa sopimus yhteensä 400 miljoonasta rokoteannoksesta. Toisin kuin muissa tähän mennessä hyväksytyissä rokotteissa, riittää Janssenin kohdalla vain yksi annos.

EMA:n mukaan rokote voi saada luvan jo maaliskuun puolivälissä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi tiistaina illalla komission olevan valmis hyväksymään rokotteen heti, kun EMA:lta saadaan myönteinen arvio.

– Lisää turvallisia ja tehokkaita rokotteita on tulossa, von der Leyen tviittasi.

Johson & Johnson julkisti kuun vaihteessa tietoja kliinististä kokeista, joiden perusteella rokote suojaa tehokkaasti koronataudilta. Yhtiön kertoman mukaan rokote esti vakavan tautimuodon ainakin 85 prosenttisesti kaikilla kolmella koealueella. Rokotetta testattiin Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa ja eri alueilla Etelä-Amerikassa. Yksikään rokotetta saanut koehenkilö ei saanut sairaalahoitoa vaatinutta koronatautia.

I welcome news of Johnson & Johnson's application to @EMA_News for its #COVID19 vaccine.

The @EU_Commission will be ready to grant authorisation as soon as EMA delivers a positive scientific opinion.

More safe and effective vaccines are on their way. https://t.co/siCYHa393B

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2021