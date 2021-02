Uusi koronarokote pian käyttöön USA:ssa – EU tilannut 400 miljoonaa annosta

Johnson & Johnsonin rokotteen toimitukset saattavat alkaa meillä huhtikuussa.

Yhdysvalloissa on haettu hätäkäyttölupaa jo kolmannelle koronavirusrokotteelle. Vain yhden annoksen vaativa Johnson & Johnsonin rokote on tähän mennessä julki tulleiden tietojen mukaan saavuttanut varsin lupaavia tuloksia kokeissa.

New York Timesin lähteiden mukaan Yhdysvaltain ruoka- ja lääkevirasto FDA olisi hyväksymässä rokotteen jo helmikuun 26. päivänä. Rokotteen toimitukset voisivat siis alkaa heti maaliskuun alussa. Yhtiö on ilmoittanut olevansa valmis aloittamaan rokotelähetykset heti, kun hyväksyntä vain saadaan.

Johson & Johnson julkisti viime viikolla tietoja kliinististä kokeista, joiden perusteella rokote suojaa tehokkaasti koronataudilta. Yhtiön kertoman mukaan rokote esti vakavan tautimuodon ainakin 85 prosenttisesti kaikilla kolmella koealueella. Rokotetta testattiin Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa ja eri alueilla Etelä-Amerikassa. Yksikään rokotetta saanut koehenkilö ei saanut sairaalahoitoa vaatinutta koronatautia.

Rokotteen teho oireilevan tartunnan estämisessä oli Yhdysvalloissa 72 prosenttia, mutta Etelä-Afrikassa vain 57 prosenttia. Tämä on herättänyt kysymyksiä siitä, miten tehokkaasti rokote puree maassa leviävään entistä herkemmin tarttuvaan koronavarianttiin. Ainakin aiemman koronataudin muodostaman immuniteetin on havaittu tehoavan heikommin Etelä-Afrikan muunnokseen.

Johnson & Johnsonin rokotteen todennäköisesti pikainen tulo markkinoille on joka tapauksessa ilouutinen kipeästi lisää rokotteita odottavalle maailmalle. Rokotteen etuna on pidetty erityisesti sitä, ettei se vaadi toista tehosteannosta muiden tähän mennessä hyväksyttyjen rokotteiden tapaan.

Yhtiö on luvannut toimittaa Yhdysvalloille tänä vuonna luvatut 100 miljoonaa rokoteannosta kesäkuun loppuun mennessä. EU on tilannut Johnson & Johnsonilta kaikkiaan 400 miljoonaa rokoteannosta. Rokotteen niin sanottu rullaava hyväksyntä on käynnissä EU:ssa. Varsinaista lupahakemusta on täälläkin odotettu pikapuoliin ja rokotteen on arvioitu olevan EU-jakelussa huhtikuussa.