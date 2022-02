Uusi koronalääke esti lähes kaikki vakavat tautitapaukset

Tuore tutkimus on vahvistanut Pfizerin kehittämän lääkkeen ehkäisevän tehokkaasti koronaviruksen aiheuttamaa sairaalahoidon riskiä.

Satunnaistetussa kokeessa rokottamattomille ja riskiryhmään kuuluville aikuisille annettiin oireellisen tartunnan jälkeen 300 milligrammaa nirmatrelviiriä ja 100 milligrammaa sen tehoa vahvistavaa ritonaviiriä. Puolet koeryhmästä sai lumelääkettä.

Uutta viruslääkettä on pidetty merkittävänä lisänä hoitovalikoimaan, sillä sitä voi ottaa kotona tablettimuodossa. Esimerkiksi remdesiviiri-viruslääkettä on annettava suonensisäisesti sairaalassa, minkä vuoksi monet potilaat eivät ehdi saada sitä taudin alkuvaiheessa, jolloin lääkkeen teho olisi suurin.

New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan lääkettä annettiin viiden vuorokauden ajan 12 tunnin välein. Koehenkilöiden sairaalahoidon tarvetta, kuolemantapauksia, virusmääriä ja sivuvaikutuksia arvioitiin 28 vuorokauden kuluttua.

Yhteensä 2246 henkilöstä 1120 sai lääkettä ja 1126 lumelääkettä. Lääkettä saaneista kukaan ei menehtynyt, mutta verrokkiryhmässä kirjattiin kaksitoista kuolemantapausta. Hoidon arvioitiin vähentäneen vakavia tautitapauksia 89-prosenttisesti.

Lääkettä saaneiden virusmäärät olivat huomattavasti pienempiä viiden vuorokauden jälkeen, jos hoito oli aloitettu kolmen vuorokauden kuluessa oireiden ilmaantumisesta. Lumelääkettä saaneet henkilöt ilmoittivat hieman useammin jonkinasteisista sivuvaikutuksista, joita kirjattiin noin joka viidenneltä.

Lumelääkettä saaneista 6,6 prosenttia koki saaneensa vakavia sivuvaikutuksia, vaikka osuus oli itse lääkettä saaneiden ryhmässä vain 1,6 prosenttia. Lääkettä saaneista 5,6 prosenttia kertoi makuaistin tilapäisestä muuttumisesta ja 3,1 prosenttia ripulista. Nämä olivat ainoat oireet, joista kerrottiin useammin lumelääkeryhmään verrattuna.

Lääkkeen teho perustuu virukselle tärkeän proteiinin ehkäisyyn. Sen uskotaan suojaavan myös uusilta virusmuunnoksilta, sillä kyseinen kohta on pysynyt samanlaisena muista mutaatioista huolimatta.

The Paxlovid pill (Nirmatrelvir) randomized, placebo-controlled trial published @NEJM:

89% efficacy vs Covid hospitalizations or deaths, and quick reduction of viral load.

The active pills had less serious adverse events or discontinuations than placebohttps://t.co/HBMRZt4wBo pic.twitter.com/LDQv41O56c

— Eric Topol (@EricTopol) February 16, 2022