Uusi koalitiohallitus nostattaa tunteet pintaan Espanjassa

Keskustelu ”syövyttävintä, aggressiivisinta ja jakautuneinta” vuosikymmeniin.

Espanjan uusi koalitiohallitus on asiantuntijoiden mukaan nostattanut poliittiset tunteet pintaan lähes ennen näkemättömällä tavalla, uutisoi The Guardian. Maan sosialistipääministeri Pedro Sanchez onnistui tiistaina saamaan parlamentin tuen koalitiohallituksen muodostamiselle. Sosialisteista ja laitavasemmistolaisesta Podemos-puolueesta koostuva hallitus on ensimmäinen Espanjaa hallitseva koalitio sitten 1930-luvun.

Parlamentissa käyty keskustelu yltyi riitaisaksi, kun opposition edustajat arvostelivat pääministeri Sanchezia ”sosiopaatiksi”. Yksi hallitusrintaman edustajista on joutunut turvautumaan sisäministeriön henkivartijoihin.

Bentleyn yliopiston professori Bonnie Field muistuttaa poliittisen keskustelun käyvän Espanjassa usein kuumana, mutta luonnehtii viime päivien keskustelua ”syövyttävimmäksi, aggressivisimmaksi ja jakautuneimmaksi” sitten 1970-luvun.

– Tämä on osittain suuremman polarisaation tulos, erityisesti alueellisia ja kansallisidentiteettisiä kysymyksiä koskien, ja hyvin paljon sidoksissa Katalonian kriisiin, Field sanoo.

Myös puoluepolitiikan pirstaloituminen on Fieldin mukaan yksi selittävä tekijä.

Valtiotieteilijä Pablo Smith pitää kiihtynyttä ilmapiiriä myös poliittisesti tietoisena valintana. Smithin mukaan etenkin oikeistopopulistisen Vox-puolueen nousu on pakottanut muut puolueet tiukentamaan omaa retoriikkaansa.