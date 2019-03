Uusi keino suojaa maailman tappavimmalta eläimeltä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Genetiikasta haetaan apua miljoonia tappavan hyttysen torjumiseksi.

Hyttysiä pidetään maailman vaarallisimpina eläiminä, koska ne levittävät vaarallisia tauteja, kuten malariaa, dengue-kuumetta ja zika-virusta. Miljoonat ihmiset kuolevat vuosittain hyttysiltä tarttuneisiin tauteihin.

Yksinomaan malariaan kuolee vuosittain puoli miljoonaa ihmistä.

Hyttysten tuomaa vaaraa pyritään suitsimaan nyt genetiikan keinoin. Brittiläinen yritys Oxitec on kehittänyt menetelmää, jossa uroshyttysten geenejä muokataan.

Tavoitteena on ollut löytää keino taistella tautien uhkaa vastaan turvallisemmin kuin perinteisillä hyönteiskarkoitusmenetelmillä.

Menetelmässä uroshyttysiä geenejä muokataan niin, että kun ne lisääntyvät naarashyttysten kanssa, jälkeläiset eivät selviydy. Vain naarashyttyset pistävät, joten uroshyttysten käsittely on turvallista.

Oxitec on testannut menetelmäänsä alueilla, joissa esiintyy paljon zika-virusta levittäviä keltakuumehyttysiä. Yhtiön mukaan testialueiden hyttyskanta on pienentynyt 80 prosenttia.

CBS Newsin mukaan myös MosquitoMate-niminen yhtiö kehittelee omaa menetelmäänsä hyttysten aiheuttaman vaaran kukistamiseksi. Yhtiö on esitellyt wolbachia-nimisen bakteerin. Wolbachia kantavat uroshyttyset voivat lisääntyä naarashyttysten kanssa, mutta syntyneet munat eivät kuoriudu.

Torjuntamenetelmät ovat kiistanalaisia, koska hyttysistä on ekosysteemille merkittäviä hyötyjä. Hyttysten vähentämisen vaikutuksia ekosysteemiin on tutkittu vähän, mutta ihmisten tekemiä muutoksia on pidetty jo lähtökohtaisestikin kyseenalaisina.