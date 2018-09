Uusi johto saattaa liikuttaa vihreitä vasemmalle

Markku Jokisipilän mukaan Maria Ohisalo voi siirtää vihreitä vasemmistoliiton suuntaan.

Eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilän mukaan vihreät saattavat liikkua vasemmalle puheenjohtajatilanteensa myötä. Vihreät ilmoitti tiistaina, että sairauslomalle jäänyttä Touko Aaltoa sijaistaa köyhyystutkija Maria Ohisalo.

− Voi katsoa, että vihreät ja puolueen ilmiasu ulospäin siirtyy piirun verran vasemmistoliiton suuntaan poliittiselta keskikentältä Ohisalon kautta. Puheenjohtajan sijaisella ei kuitenkaan ole mandaattia lähteä muuttamaan puolueen koko suuntaa. En lähtisi ylikorostamaan, että puolue muuttuisi nyt toiseksi, Jokisipilä kommentoi Verkkouutisille.

Helsingin Sanomien keskiviikkona julkaisemassa kannatuskyselyssä vihreiden kannatus jatkaa laskuaan. Nyt pudotusta tuli 0,8 prosenttiyksikköä viime kuuhun verrattuna.

Vihreät taistelevat tulevissa vaaleissa Jokisipilän mukaan osittain samoista äänistä vasemmistoliiton ja SDP:n kanssa.

− Onhan perinteisesti näiden kolmen välillä sellainen punavihreä blokki. Siellä on ihmisiä, jotka voivat äänestää mitä tahansa näistä kolmesta. Vihreiden täytyy tietysti olla tarkkana. Varsinkin vasemmistoliitto on sellainen, että siellä on osin paljon samanlaisuutta, että siirtymä yksittäisen äänestäjän näkökulmasta ei ole kovin suuri. Jos vihreiden linja ei miellytä ja näyttää, että puolue on pulassa, niin se voi vuotaa vasemmistoliiton suuntaan, Jokisipilä sanoo.

Hän huomauttaa, että koska kampanjat ja vaaliohjelmat ovat vielä tekemättä, on kannatuksen suuntaa vielä aikaista pohtia.

Vihreiden kannatuksen lisäksi myös kokoomuksen kannatuksen trendi on laskusuuntainen. Jokisipilän mukaan on mahdollista, että vihreiden ja kokoomuksen kannattajiin potentiaalisesti kuuluvat kaupunkiliberaalit ovat siirtyneet SDP:n taakse.

− Demareillakin olemassa tällainen oikeistodemarisiipensä, joka varsinkin siinä kohtaa, kun on ollut hallitusyhteistyötä kokoomuksen kanssa, on ollut voimissaan. Siirtymä kokoomuksen vasemmasta laidasta oikeistodemareihin ei ole ihan mahdoton, hän sanoo.