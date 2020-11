”Uusi jengi-ilmiö pitää saada heti kitkettyä”

Kaupunginvaltuutetun mukaan nuorten väkivaltailmiö ei saa juurtua Helsinkiin.

Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina Helsingissä liikkuvasta yli sadan vaarallisen nuoren joukosta. Helsingin kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies (kok.) kommentoi aihetta Twitterissä. Hän kysyy, onko sisäministeri Maria Ohisalolla (vihr.) ja poliisilla suunnitelmia valmiina asian hoitamiseksi.

− Tämä uusi maahanmuuttajien jengi-ilmiö pitää saada heti kitkettyä, Terhi Koulumies kirjoittaa.

− Mukaan työhön pitäisi saada koko maahanmuuttajayhteisö. Se ehkä tehoaisi ja hehän kärsivät lisääntyvästä rasismistakin, hän jatkaa.

Jutun mukaan näillä nuorilla on herkkä taipumus käsitellä ristiriitoja väkivallalla ja käydä käsiksi omanikäisiinsä nuoriin. Motivaationa ryöstöille ja väkivallalle voi olla kokemus siitä, että menestystä, arvostusta ja statusta nostattavia merkkitavaroita ei ole mahdollista saada yhteiskunnan hyväksymin keinoin. Äärimmäisiä tekoja voidaan tehdä vain pienten rahasummien tähden.

Koulumiehen mukaan monialaiset keinot pitää ottaa nopeasti käyttöön, jotta ilmiö ei ehdi juurtumaan pääkaupunkiin.

− Tällaisen takia olisi hyvä, että mm. poliisissa ja sosiaalitoimessa olisi myös maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Se varmaan auttaisi vuoropuhelua, lisäisi auktoriteettia ja vähentäisi vastakkainasettelua, Koulumies ehdottaa.

Myös Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonovin mielestä kehitykseen on puututtava nopeasti.

−HS nosti todellisen ongelman esiin ja on erinomaista, että myös poliisi on asian päällä. Kehitykseen on puututtava nopeasti ja tiukasti. Helsingissä ei ole sijaa jengiytymiselle. Kaupungin on oltava turvallinen jokaiselle, kaikkina vuorokaudenaikoina, Sazonov kommentoi Twitterissä.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen toteaa Twitterissä, että ongelma on esillä Suomessa muissakin suurissa kaupungeissa kuin Helsingissä.

− Asioista pitää puhua, se on osa ongelman ratkaisua. Kuten pitkän linjan @AsemanLapsetRy työntekijä @HTurkka

toteaa niin ”tottakai meille voi tulla Ruotsin tilanne”, Kilpeläinen twiittaa.

