Uusi ihminen uskoo olevansa uhri ja muita parempi

Tutkijat ovat määritelleet uuden persoonallisuusrakennelman, johon kuuluvalla on taipumus nähdä itsensä uhrina. Persoonatyypillä on neljä ominaista piirrettä: moraalinen elitismi, empatian puute, tarve saada tunnustusta ja märehtiminen.

Sosiaalipsykologian tutkijat nimittävät persoonallisuusrakenteen olevan Tendency for Interpersonal Victimhood (TIV), ”taipumus ihmissuhdeuhriutumiseen”. Tutkimus on julkaistu Personality and Individual Differences -julkaisussa.

Israelilaistutkijat kuvailevat, että monet meistä selviävät helposti epämiellyttävistä ihmissuhdekarikoista, kuten puheen keskeyttämisestä. Toisilla kuitenkin on tapana jäädä ”märehtimään” niitä ja määrätietoisesti esittää itsensä uhrina.

Tutkijoiden mukaan tämä uhriuden tunne on uudenlaista persoonallisuusrakennetta, joka vaikuttaa siihen, miten ihmiset ymmärtävät ympäröivää maailmaa. TIV:n kuvaillaan olevan jatkuva tunne itsen olemisesta uhri lukuisissa erilaisissa suhteissa.

Taipumuksen uhriutumiseen tutkittiin liittyvän ”ahdistuneeseen kiintymykseen”, jossa on epävarma omista suhteistaan mahdollisesti lapsuuden kokemusten vuoksi.

TIV-henkilöt olivat kokeissa todennäköisemmin halukkaita etsimään kostoa niille, jotka kohtelivat heitä epämiellyttävästi tai voittivat heidät peleissä.

TIV-ihminen myös kokee enemmän voimakkaita kielteisiä tunteita ja ylemmyyttä mieltämäänsä moraalitonta käytöstä kohtaan.

