Uusi idea rokotuksista: Yksi annos mahdollisimman monelle

Britannian entinen pääministeri Tony Blair kehottaa harkitsemaan uudelleen koronavirusrokotteita koskevaa strategiaa.

Maan hallituksen ja terveysviranomaisten nykyisenä linjana on, että ikääntyneille ja riskiryhmille turvataan alkuvaiheessa kaksi rokotusannosta. Perusterveet kansalaiset olisivat vuorossa vasta myöhemmin.

Tony Blairin mukaan Lontoossa ja Koillis-Englannissa nopeasti leviävän virusmuunnoksen pysäyttämisen tulisi olla hankkeen ensisijainen tavoite. Rokotuksia voitaisiin ”nopeuttaa radikaalisti”, jos tavoitteeksi otettaisiin yhden annoksen antaminen mahdollisimman monelle ihmiselle.

Pfizerin ja Modernan koronavirusrokotteet on annettava kahdessa erässä noin 21 päivän välein. Myös Oxfordin yliopiston kehittämä ja pian markkinoille tuleva vektorirokote edellyttää kaksi annosta.

Riittävän suojavaikutuksen uskotaan kuitenkin syntyvän jo kymmenen päivän kuluessa ensimmäisestä rokoteannoksesta.

Entinen pääministeri arvioi, että rokotettujen määrän kaksinkertaistaminen rauhoittaisi epidemiaa huomattavasti tehokkaammin kuin vain tiettyihin riskiryhmiin keskittyminen. Koronavirus on päässyt leviämään tehokkaasti nuorten kautta, joilla tauti on yleensä lieväoireinen tai täysin oireeton.

– Jos haluamme keskittyä viruksen leviämiseen, niin silloin olisi järkevintä rokottaa ne henkilöt, jotka virusta todella levittävät. Tarkoitan tiettyjä ammattiryhmiä tai ikäryhmiä, kuten opiskelijoita, Tony Blair toteaa Independent-lehden mielipidekirjoituksessa.

