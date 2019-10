Uusi hyökkäyslennokki tuhoaa kohteensa törmäämällä

Virtuaalilasiyhtiö Oculuksen perustaja Palmer Luckeyn uusi yhtiö ilmoittaa kehittäneensä miehittämättömien ilma-alusten torjuntaan suunnitellun lennokin.

Anduril Industriesin mukaan laite pystyy tunnistamaan kohteensa itsenäisesti ja syöksymään kohti uhkaavia lennokkeja yli 300 kilometrin tuntinopeudella.

– Laite selviää osumasta lähes aina ja palaa takaisin tukikohtaan. Suunnittelumielessä on järkevää olettaa, että yksi lennokki torjuu yhtä kohdetta, Luckey kirjoittaa twitterissä.

Uuden laitteen on tarkoitus täydentää yhtiön aluepuolustusratkaisuja, joihin kuuluu muun muassa erillisiä vartiotorneja ja muita tarkkailulaitteita.

– Miehittämättömiä ilma-aluksia vastaan on ollut äärimmäisen vaikea puolustautua: halpoja lennokkeja on helppo hankkia, ja ne voivat olla väärissä käsissä vaarallisia, toimitusjohtaja Brian Schimpf sanoo the Daily Beast -julkaisulle.

– Lennokkitorjuntajärjestelmä hyödyntää automaattista kohdehakua, minka avulla ihmiskäyttäjä voi torjua yhä yleistyviä ilmauhkia nopeasti ja tehokkaasti, Schimpf jatkaa.

Lennokkien tuhopotentiaali nousi jälleen keskusteluun Saudi-Arabian öljykentille tehdyn laajan ja erittäin tarkan hyökkäyksen jälkeen. Perinteiset ilmatorjuntajärjestelmät on suunniteltu lähinnä lentokoneiden ja helikopterien torjumiseen, minkä on arvioitu jättävän strategiset kohteet haavoittuviksi uusille uhkakuville.

Muun muassa Yhdysvaltain asevoimat on kehittänyt kuumeisesti uusia ilmatorjuntajärjestelmiä, jotka pohjautuvat perinteisten ratkaisujen lisäksi laser- ja mikroaaltosäteilyyn. Venäjä täydentää pidemmän kantomatkan ohjusjärjestelmiä Pantsir-S1-kalustolla, joka on jo torjunut hyökkäävien lennokkien aaltoja onnistuneesti Syyriassa.

Anduril-yhtiö kertoo toimittaneensa ”törmäyslennokkeja” Yhdysvaltain ja Britannian asevoimille. Laitteet ovat jo käytössä nimeltä mainitsemattomilla konfliktialueilla.

Introducing our newest product, a counter-UAS system that can detect and destroy unmanned aircraft or autonomous drone systems. It brings proven Anduril technology to the increasingly critical counter-drone mission, providing an additional dimension of force protection. pic.twitter.com/JXVD7pmXJG

